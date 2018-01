Assistenza sessuale ai disabili, il progetto di Cannavà

S’intitola “Because of my body” ed è il primo documentario italiano che tratta il tema dell’assistenza sessuale alle persone disabili. La regia è di un messinese, Francesco Cannavà. L'assistente sessuale per persone disabili è ormai una realtà in Olanda, Germania, Danimarca, Svizzera.

In Italia non esiste questa figura professionale. La Legge italiana considera quest'attività un reato. Ne abbiamo parlato con chi è stato chiamato a realizzare un video. Cannavà vive a Roma ed a Bologna ha realizzato questa produzione.