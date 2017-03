“Maria coraggio”, nuovo singolo dei Litfiba

Da oggi, venerdì 10 marzo, è in rotazione radiofonica “MARIA CORAGGIO”, nuovo singolo estratto dall’ultimo, potente disco dei LITFIBA, “EUTÒPIA”, già certificato Oro.

"Una canzone per Lea e Denise GAROFALO - dichiarano Piero e Ghigo - donne simbolo del coraggio di lottare per la propria libertà e affermazione”.

I Litfiba si stanno preparando per il loro grande ritorno live: dal 24 marzo, infatti, la band sarà protagonista dell’ “Eutòpia tour”, sette date speciali nei palazzetti e tre date estive dove la band presenterà i brani dell’ultimo disco e i suoi più grandi successi con tutta la carica prorompente che da sempre la caratterizza.

Queste tutte le date dell’”Eutòpia tour” (prodotto e organizzato da F&P Group) confermate: il 24 MARZO al Modigliani Forum di LIVORNO (data zero); il 29 MARZO alla Kioene Arena di PADOVA, il 31 MARZO al Mediolanum Forum di MILANO, il 5 APRILE al Palalottomatica di ROMA, il 7 APRILE al Mandela Forum di FIRENZE, l’11 APRILE al Palaflorio di BARI e il 13 APRILE al Pal’Art Hotel di ACIREALE (Catania), l’8 LUGLIO al Rugby Sound Festival di LEGNANO (Milano), il 14 LUGLIO all’Arena Campo Marte di BRESCIA e il 22 LUGLIO all’Area Festival di MAJANO (Udine).

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

L’album “Eutòpia” (prodotto da TEG/Renzulli e distribuito da Sony Music Italy) è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Il disco, che ha esordito al terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia e al primo posto della classifica dei vinili, è composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove Piero Pelù e Ghigo Renzulli trattano diversi temi:dall’inquinamento all’estremismo religioso, passando per le vittime della ‘Ndrangheta ai nuovi media.