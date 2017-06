Sembra uno squalo, ma è un pesce luna

A primo impatto, può sembrare uno squalo. Per le dimensioni importanti ma anche per la grossa pinna che esce dall'acqua. In verità quello incontrato nelle acque dello Stretto dagli occupanti di una piccola imbarcazione era un pesce luna (o mola mola), il più grande tra i pesci ossei (lo squalo è un pesce cartilagineo).

Bello e non pericoloso, a differenza degli squali. Il pesce luna si nutre di plancton, di piccoli pesci e di meduse. Le immagini spettacolari sono state girate da Massimo Baldassarri.