Auto in fiamme, tragedia sfiorata/Video

Tragedia sfiorata questa mattina a Palmi. Intorno alle 11.40 un'auto è andata in fiamme per un cortocircuito nella zona del cruscotto. Il proprietario che era alla guida dell'autovettura si è accorto del fumo e si è fermato in viale Rimembranze, arteria del centro storico. Prontamente ha chiesto aiuto e nel giro di pochi minuti sono accorsi sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi e gli uomini delle volanti del commissariato cittadino. Le fiamme, però, hanno divorato la Ford Focus in pochi minuti. Il proprietario era visibilmente scosso.