Laurea honoris causa al cardinal Ravasi VIDEO

È stato il ministro dell'Istruzione e dell'Università Valeria Fedeli a consegnare all'Università Mediterranea di Reggio Calabria la laurea honoris causa in giurisprudenza al cardinale Gianfranco Ravasi. Nella sua lectio magistralis il cardinale ha affrontato il tema del rapporto tra diritto e religione. Non è mancato un preciso riferimento ai più recenti accadimenti come la questione dell'accoglienza dei migranti con riferimento al nodo dello ius soli, e "a ogni tentativo di porre la violazione della legalità sotto il manto della sacralità. Sia chiaro che mai possono coesistere violenza, delitto, ingiustizia e sacralità. È importante che le istituzioni, la Chiesa, la magistratura su questo fronte stiano assieme, senza scollamenti".

A concludere la cerimonia l'intervento del ministro dell'Interno Marco Minniti che ha voluto ringraziare "da reggino, figlio di questa terra, prima che da ministro. Ai miei concittadini direi di custodire questa giornata gelosamente come si fa con i regali più preziosi".