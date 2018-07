Il sindaco finisce in acqua durante processione in mare

Disavventura per il sindaco di Roccalumera Gaetano Argiroffi che è finito in mare a pochi metri dalla spiaggia, durante il "varo" della barca sulla quale avviene la processione in mare della Madonna del Carmelo. Il mezzo si è sbilanciato verso destra e il primo cittadino ha perso l'equilibrio finendo in mare. Per fortuna nessun problema per Argiroffi.