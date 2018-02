"Specchi rotti" il brano interpretato da Alice Caioli

Al termine delle esibizioni delle quattro prime Nuove Proposte, in testa alle preferenze della giuria demoscopica (che vale per il 30%), c'è la messinese Alice Caioli è in testa (nata a Sant'Agata Militello e residente ad Acquedolci). Secondo Lorenzo Baglioni, terza Giulia Casieri. Chiude Mirkoeilcane.