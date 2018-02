Bomba davanti al Primigi store VIDEO

Una deflagrazione alle 22.30 di ieri davanti al negozio Primigi di Santa Teresa di Riva, sul corso Regina Margherita al numero civico 230, nel quartiere Sacra Famiglia.

L’esplosione ha danneggiato il cristallo della vetrina senza romperlo, perché antiproiettile, ha danneggiato la soglia in marmo della vetrina stessa, una Peugeot 207 parcheggiata davanti e mandato in frantumi la vetrata di un portone che si trova a ridosso dell’esercizio commerciale. Che si tratti di un attentato dinamitardo non ci sono dubbi.

