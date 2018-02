Estorsore arrestato, ecco il video della GdF

I finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina hanno

eseguito una ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di S.G.

(cinquantacinquenne messinese pluripregiudicato) emessa dal GIP presso il Tribunale di

Messina, Dott. Eugenio Fiorentino, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

I reati contestati sono tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e danneggiamento.

“Dateci 50.000 euro se volete lavorare, qui comandiamo noi”, questo il messaggio

recapitato, con una lettera anonima lasciata davanti la saracinesca, ad un commerciante di

uno storico negozio del centro di Messina.

Da questo ritrovamento e dalla successiva denuncia effettuata dal titolare del negozio sono

scattate le indagini delle Guardia di Finanza che, in pochi mesi, si sono concluse con

l’individuazione e l’arresto del responsabile.

Durante le indagini, attraverso delle riprese video sono state documentate ulteriori fasi

dell’azione estorsiva che, in un crescendo di atti intimidatori, hanno portato l’arrestato,

dapprima a porre in essere un ulteriore danneggiamento alla saracinesca del negozio e,

successivamente, attraverso diversi sopralluoghi notturni a pianificarne uno di ben più grave

intensità che l’indagato si stava accingendo a compiere.

Ad ulteriore conferma di tale intento criminoso, infatti, nel corso delle operazioni di

perquisizione eseguite presso l’abitazione dell’indagato al momento dell’arresto è stata

rinvenuta una maschera che lo stesso aveva realizzato per non essere riconosciuto durante

gli atti criminosi pianificati, nonché una bottiglia e delle garze che, con ogni probabilità,

sarebbero state utilizzate per appiccare l’incendio all’attività commerciale della vittima.

L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere ha permesso di porre fine al

piano criminoso che l’estorsore stava pianificando.

L’arresto dell’estorsore è un segnale tangibile della pronta azione dello Stato a tutela di

coloro che, rompendo il silenzio, decidono di denunciare i propri aguzzini alle autorità

competenti deputate a garantire la difesa dei più “deboli” e dei cittadini onesti vessati dalla

forza intimidatrice di organizzazioni e delinquenti presenti sul territorio nei confronti dei quali

l’attenzione di tutte le Forze di Polizia è e sarà sempre più determinata e costante.