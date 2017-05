VIDEO: Melania si "perde" a Taormina: passeggiata a sorpresa sul corso

Melania Trump, dopo il cocktail a base di prodotti siciliani offerto alle first lady e al first gentleman (marito della Merkel) nella Villa Comunale, ha sbagliato il percorso con la sua auto elettrica perdendosi tra i vicoli, ed ha preferito proseguire a piedi fino a corso Umberto. La moglie del presidente Trump, in un elegante abito a fiori, ha ricambiato cordialmente i saluti dei taorminesi che la acclamavano dai marciapiedi e dai balconi.

La due giorni siciliana delle fisrt lady si chiuderà con un pranzo offerto dalla signora Gentiloni al ristorante Baronessa a palazzo Calanna.