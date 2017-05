Accorinti dalla platea urla a Trump "No war!"

L’occasione non se l’è lasciata sfuggire. C’era il mondo a guardarlo, una platea sterminata. E quando il concerto al Teatro Antico è terminato, lui, il sindaco di Messina Renato Accorinti, pacifista con un passato storico da contestatore, non ha resistito.

È salito su una sedia, ha alzato il braccio, s’è rivolto al presidente Usa Donald Trump, e ha gridato per tre volte «No war, no war, no war!», davanti alla sbigottita platea. E Trump? A quanto pare s’è girato un attimo, ha guardato, ed è andato via. Accorinti è stato invitato con garbo da due agenti della Digos a scendere dalla sedia.