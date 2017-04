Video: scontri tra tifosi Catania-Cavese agli imbarcaderi

Una bambina di nove anni sarebbe rimasta ferita questa mattina durante gli scontri tra i tifosi del Catania e della Cavese agli imbarcaderi di Messina.

Durante il lancio di oggetti tra i sostenitori delle due squadre una bomba carta è esplosa accanto al pulmino del tifosi campani: una scheggia avrebbe raggiunto la piccola a una gamba.

I supporter del Catania erano diretti a Vibo per l'incontro in programma nella trentaquattresima giornata del Girone C del Campionato Lega Pro. I tifosi dalla Cavese (che milita invece nel Gruppo A della Lega Pro), erano in viaggio per raggiungere Gela per la sfida in trasferta con la squadra siciliana.

Seguono aggiornamenti