Messina, ecco Proto e il suo staff

Prima uscita ufficiale del gruppo di lavoro di Franco Proto che sabato scorso ha firmato un preliminare per l'acquisizione di tutte le quote dell'Acr Messina. Accanto al nuovo patron peloritano, il direttore sportivo Marcello Pitino e il direttore generale Lello Manfredi. Presenti anche Giorgio Corona, che sarà il club-manager, Robertò Butto e Alessandro Parisi che, invece, si occuperanno del settore giovanile. All'incontro ha presenziato la squadra quasi completo, con in testa il tecnico Cristiano Lucarelli, e una buona rappresentanza di tifosi giallorossi.

Il neo presidente Franco Proto ha affermato che il suo lavoro sarà basato sulla serietà, e nonostante il monte debitorio, con obiettivi ambiziosi a breve e a medio termine.