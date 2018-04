Tre studenti bocciati e due sospesi fino al 19 maggio che saranno però ammessi agli scrutini: sono questi i provvedimenti decisi dal consiglio di istituto dell’Itc Carrara di Lucca nei confronti dei ragazzi coinvolti nelle minacce in classe al professore di italiano, filmate con uno smartphone e diffuse sui social. Venerdì sera il consiglio di classe aveva proposto per cinque studenti una sospensione dalle lezioni la cui durata comportasse la bocciatura, mentre un sesto era stato direttamente sospeso per 15 giorni, sanzione già definitiva.

Il preside dell’Istituto tecnico, Cesare Lazzari, ha spiegato che per i due ragazzi ammessi allo scrutinio "non si tratta di un premio" perchè sarà chiesto loro un impegno ancora maggiore fino alla fine dell’anno. In precedenza aveva sottolineato che quelli coinvolti nel grave caso di bullismo sono "ragazzi privi del senso della realtà, ragazzi da recuperare senza dare loro inutili penalizzazioni. Da punire, certo, ma dobbiamo andare oltre".