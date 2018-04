Morto a 86 anni il regista Milos Forman

E’ morto a 86 anni negli Usa il registra ceco, Milos Forman. Ne ha dato notizia la moglie Martina. Forman aveva vinto due Oscar e due Golden Globe per la regia di "Qualcuno volò sul nido del cuculo" e per "Amadeus". Un terzo Golden Globe lo aveva preso per "Larry Flynt - Oltre lo scandalo". Nato nella Repubblica ceca nel 1932 si era trasferito negli Usa dove era diventato uno dei registi più amati dalla critica.