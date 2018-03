Puigdemont fermato, disordini a Barcellona

E' salito ad almeno 52 feriti, tutti in modo lieve, e tre arresti il bilancio degli scontri in piazza in Catalogna fra indipendentisti e polizia scoppiati dopo la notizia dell'arresto di Carles Puigdemont. La polizia catalana ha rivelato che le tre persone arrestate cercavano di avvicinarsi con la forza alla sede del governo spagnolo a Barcellona. Del totale dei feriti, due sono nei tafferugli avvenuti a Lleida (Lerida).