Si ridimensiona la portata dell'episodio in cui ieri sera sei persone sono state attaccate e ferite con acido nella zona di Stratford, alla periferia est di Londra. La polizia ha precisato che si é trattato della conseguenza di un'unica rissa fra due gruppi di ragazzi molto giovani, tutti maschi, e ha reso noto che un 15enne é stato già arrestato con l'accusa di lesioni. E' stato inoltre confermato che nessuno dei feriti é in pericolo e che l'attacco non risulta avere nulla a che fare con moventi di terrorismo. La vicenda ripropone tuttavia l'allarme sul dilagare della violenza giovanile, una piaga diffusasi nel Regno Unito e soprattutto a Londra negli ultimi anni, e s'inserisce sulla scia di una sfilza d'episodi analoghi recenti nel Paese: con attacchi a ripetizione - talora casuali - condotti con l'uso di sostanze tossiche liquide o spray.