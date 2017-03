Malore per Al Bano, ricoverato a Lecce

Albano Carrisi é ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una leggera ischemia che lo ha colto ieri mentre era in viaggio di ritorno in Puglia dalla marche. Dopo essersi sentito male, Albano è stato ricoverato nel Policlinico di Bari per primi accertamenti e poi trasferito a Lecce.

Il candante è ora ricoverato nella Stroke Unit, l' unità specializzata nella cura dell'ictus, all'interno del reparto di neurologia. "E' cosciente e sereno", hanno detto i sanitari che lo hanno in cura. La compagna Loredana Lecciso è attesa a momenti.