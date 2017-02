La La Land fa il pieno anche ai Bafta

'La La Land' trionfa agli 'Oscar britannici' del cinema, ottenendo i premi più prestigiosi. Il musical hollywoodiano, che aveva ottenuto 11 nomination, ha ricevuto il premio per il miglior film, miglior regista (Damien Chazelle), attrice protagonista (Emma Stone) e fotografia ai British Academy Awards (Bafta), nel corso della kermesse alla Royal Albert Hall di Londra. Il riconoscimento per il miglior attore è andato a Casey Affleck, protagonista in 'Manchester by the Sea'. Al film del regista americano Kenneth Lonergan è andato anche il premio per la miglior sceneggiatura originale.