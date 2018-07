Film Fest, segui in diretta video la serata finale

Ultimi preparativi prima del gran finale di stasera al Teatro Antico, che sarà in onda in diretta dalle 21.30 su questa pagina grazie al segnale messo a disposizione gratuitamente da Videobank.

Questa mattina una partecipata conferenza stampa ha aperto l’ultima giornata del Festival. Presenti l’assessore alla Cultura di Taormina Francesca Gullotta, che ha portato i saluti del sindaco Mario Bolognari, Giuseppe Di silvestri, di Igea Banca, i direttori artistici Gianvito Casadonte e Silvia Bizio, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, in giuria a questa edizione del Festival, i vertici di Videobank, Lino Chiechio e Maria Guardia Pappalardo, rispettivamente General Manager e Amministratore Unico.

Nel corso dell’incontro con la stampa grande attenzione è stata data al futuro del Taormina Film Fest.

L’assessore Francesca Gullotta l’ha definita «il fiore all’occhiello. Il nostro auspicio è quello di poterlo portare agli antichi splendori – ha continuato - Il nostro obiettivo è quello di far diventare Taormina Arte un polo catalizzatore. La città ha disperso queste iniziative. Bisogna utilizzare il brand conosciutissimo. La nostra collaborazione sarà massima».

Giuseppe Di Silvestri del cda di Igea Banca ha spiegato che affiancare Videobank, come altre società siciliane che lavorano per far crescere la Sicilia è la finalità principale di Igea Banca, pur avendo una proiezione nazionale. «Chi vuole fare imprenditoria in Sicilia deve avere una marcia in più. E allora affiancare Videobank è un dovere».

L’Amministratore Unico di Videobank, Maria Guardia Pappalardo, ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati in quello che, quest’anno, è stato definito il “Festival dei miracoli”, facendo riferimento allo straordinario sforzo organizzativo che ha permesso di mettere su, in pochissimi giorni, un Festival d’eccellenza.

I direttori Artistici Silvia Bizio e Gianvito Casadonte sono entrati poi nel cuore di tutte le tematiche legate a questa e alla prossima edizione del Taormina Film Fest siglato Videobank. Orgogliosi di quanto si è riusciti a realizzare quest’anno con le numerosissime anteprime, con le tematiche affrontate, con i grandi personaggi che sono riusciti a coinvolgere in questa straordinaria “Avventura”, riferimento non casuale alla locandina del film di Antonioni con una splendida Monica Vitti, icona del cinema italiano. Rispondendo alle domande dei giornalisti i due direttori artistici, sottolineando lo sforzo di Videobank che ha investito in una grande operazione culturale, hanno anticipato qualche notizia relativa alla prossima edizione. Si è parlato già di più appuntamenti al Teatro Antico; si è data una prima indicazione relativa alle date più congeniali, come la fine di giugno, per distribuzioni, campus, le anteprime e disponibilità degli ospiti. Dai due direttori inoltre l’impegno per una prossima edizione straordinaria «quest’anno siamo riusciti in un’impresa veramente difficile. Per il prossimo anno, se potremmo lavorare ad una progettualità sin da settembre potete solo immaginare cosa potremmo fare. Noi vogliamo portare l’Arte al pubblico, perché un’operazione del genere porta Cultura. Bisogna volere bene al Taormina Film Fest».

Ninni Panzera, segretario Generale Taormina Arte ha mostrato «grande apprezzamento da cinefilo per il lavoro organizzato in pochissimo tempo creando attorno al festival un clima di simpatia. Taormina Arte e Taormina film Fest sarà una locomotiva a cui vorranno aggrapparsi tutti».

Maria Grazia Cucinotta ha sottolineato l’importanza di una manifestazione che porta in Sicilia il Cinema internazionale. «Sono a casa e sono cresciuta con il sogno di essere al Festival di Taormina – ha detto l’attrice messinese - Oggi è un sogno tornarci. Quando nasci e cresci su un’isola ti rendi conto che è una barca e hai bisogno di qualcosa che ti porti sulla terra ferma. Portare qui il cinema internazionale è una grande possibilità di confronto, una grande occasione che puoi dare ai giovani per provarci per mettersi alla prova. Cinema è quel sogno che si realizza per condividere emozioni. Sono fiera di essere qui per rappresentare la mia terra. Voglio che il festival torni ad essere quello di quando io ero bambina».

La 64esima edizione del Taormina Film Fest si avvia così verso la finale nella splendida cornice del Teatro antico di Taormina, che sarà presentata dal giornalista e conduttore televisivo Salvo La Rosa per la regia di Luca Alcini.

Tra le star premiate spiccano i nomi di Matthew Modine, Rupert Everett, Richard Dreyfus, Maurizio Millenotti, Michele Placido; a Pietro Bartolo, medico che si è speso nell’accoglienza dei migranti andrà il VI premio Angelo D’Arrigo.

Cresce la curiosità per i premiati che saranno tutti svelati questa sera.

Diversi i prestigiosi premi., a cominciare dal Tauro d’Oro, Taormina Arte Award, poi il premio Paola Ferrari De Benedetti; il Premio Cirs; il premio miglior esordiente; il premio Sebastiano Gesù, aggiunto quest’anno in ricordo dello storico e critico del cinema, recentemente scomparso.

A rendere prestigiosa la 64esima edizione del Festival i nomi delle grandi donne della giuria che hanno tinto di rosa questa edizione del Festival: Maria Grazia Cucinotta, Martha De Laurentiis, Eleonora Granata, Donatella Palermo, Adriana Chiesa.