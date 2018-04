Rogo al Pub, il video

Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa sviluppatosi la scorsa notte in un pub, il "Tonninas", di Catanzaro Lido, il quartiere marino de capoluogo calabrese. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, non è escluso che i due morti siano le stesse persone che stavano appiccando l'incendio al locale, presumibilmente per finalità estorsive.