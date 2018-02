Diretta video del convegno “Con le radici nella storia scriviamo il futuro”

Le immagini in diretta del convegno "Con le radici nella storia, scriviamo il futuro", organizzato dalla Ses Gazzetta del Sud, con inizio alle ore 16,15 al teatro Vittorio Emanuele di Messina. L'evento, moderato dalla giornalista Rai Annalisa Bruchi, si articolerà in due momenti: in apertura un talk di approfondimento su "Il ritorno degli editori" e sulla rinnovata attenzione all'informazione di qualità, con l'intervento del presidente della Fieg Maurizio Costa, del direttore del Tg1 Andrea Montanari (la presidente della Rai Monica Maggioni per un impedimento imprevisto non sarà presente) e dell'amministratore delegato della Ses e direttore editoriale di Gazzetta del Sud, Lino Morgante.

Il secondo focus sarà invece sul delicato ruolo dei media nella formazione della "reputation" e nello sviluppo del Mezzogiorno: si confronteranno il presidente di Banca Imi Gaetano Miccichè, il direttore responsabile di Gazzetta del Sud Alessandro Notarstefano e il vicedirettore del Giornale di Sicilia Marco Romano. A conclusione dei lavori, l'intervento del presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni.