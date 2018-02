Video: Bimbo si lancia tra i binari della metro, salvato

Paura alla stazione della metropolitana di Repubblica, a Milano, dove alle 15 un bambino senegalese di due anni si è lanciato sui binari ed è stato salvato dall'intervento di un passeggero che ha assistito alla scena dalla banchina. Fondamentale è stato anche l'intervento di un agente di stazione dell'Atm - l'azienda milanese dei trasporti -, che avendo visto il bambino cadere ha immediatamente bloccato l'arrivo del treno attivando un comando d'emergenza.

Dalle immagini delle telecamere si vede che il piccolo, in compagnia della mamma, ha fatto uno scatto all'improvviso in direzione dei binari. Una volta recuperato il piccolo è stato accompagnato in ospedale con leggere contusioni.