Rogo in tendopoli, il video

Il rogo di proporzioni spaventose si é sviluppato dell'area della baraccopoli che doveva essere già sgomberata ad agosto scorso ma per pericoli di ordine pubblico si é deciso di temporeggiare. Nella zona dove si sono sviluppate le fiamme vi alloggiano circa mille migranti. In base alle prime informazioni il morto sarebbe una donna e ci sono anche parecchi ustionati. A breve in prefettura a reggio altra riunione per gestire l'emergenza: in arrivo una grande tendo struttura che ospiterà circa 600 persone.