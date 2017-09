Uragano Irma verso la Florida, previsto impatto su Miami

Continua la devastazione dell'uragano Irma. Così, dopo la Florida e la Georgia, anche il North Carolina e' in stato di emergenza, dove la tempesta dovrebbe arrivare la prossima settimana.

Il governatore della Florida, Rick Scott, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole, i campus universitari e gli uffici pubblici nell'intero stato, in vista dell'arrivo dell'uragano Irma previsto nel fine settimana. Traffico da incubo nel sud dello Stato, dove almeno mezzo milione di persone è in fuga: Irma che dovrebbe abbattersi sulla costa di Miami e dell'arcipelago delle Keys nel fine settimana. In seguito all'ordine di evacuazione di tutta l'area strade e autostrade sono in queste ore intasate e le stazioni di servizio aperte prese d'assalto prima che possano finire le scorte di carburante. In molte zone la circolazione è per lunghi tratti paralizzata.

Il presidente Trump si è detto "molto, molto preoccupato. Siamo di fronte a venti di una forza mai vista. Gli Stati Uniti sono preparati al massimo ad affrontare questa emergenza".



L'uragano Irma ha devastato i Caraibi, provocando almeno 13 morti. Quasi il 90% delle isole di Barbuda, dove un bimbo è morto, sono andate distrutte, mentre solo a Saint-Martin si contano 8 vittime e 21 feriti. Il presidente Usa Donald Trump ha avviato una serie di telefonate con i governatori degli stati Puerto Rico, Florida e Isole Vergini, dove si registrano tre vittime. Secondo l'Onu, Irma potrebbe colpire 37 milioni di persone, mentre il Fmi si dice pronto a aiutare i Paesi colpiti dall'uragano. Si conta una vittima nell'isola di Anguilla.