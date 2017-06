diguerraedipace, segui la diretta da Catania

Da Londra a Mosul, da Aleppo a Kabul, la sofferenza e la paura sono uguali dappertutto. E le vittime soprattutto. Guerre e attentati non risparmiano nessuno: uomini, donne, bambini, famiglie. Da oltre 20 anni Emergency osserva la guerra sul campo. Nelle sale operatorie in Iraq e Afghanistan, Emergency è stata, ed è ancora testimone, della devastazione portata dalla guerra in interi Paesi. Nei porti della Sicilia e nei campi profughi nel Kurdistan iracheno Emergency offre cure gratuite a migliaia di persone in fuga da violenza e povertà. Ma di cosa abbiamo bisogno per andare verso un mondo senza guerra?

#DIGUERRAEDIPACE sarà il filo rosso che unirà incontri, dibattiti, mostre e concerti organizzati dal 22 al 25 giugno a Catania per il XVI Incontro Nazionale di Emergency. Per approfondire e condividere l’impegno dell’associazione, dei suoi operatori e dei suoi volontari contro la guerra.

Stasera, giovedì 22 giugno dalle ore 21.15, trasmetteremo su questa pagina in live streaming dalla corte del Palazzo della Cultura di Catania, “Migrazioni e frontiere in un mondo che cambia”. Con la conduzione di Massimo Giannini sul palco: il fondatore di Emergency Gino Strada, l’inviato del Sole24Ore Alberto Negri, il sociologo Stefano Allievi, il prefetto di Ragusa Maria Carmela Librizzi e il conduttore televisivo Flavio Insinna. In collegamento il filologo classico Luciano Canfora.

Venerdì 23 giugno dalle ore 21.15, seguiremo in diretta web dal Teatro Massimo Bellini di Catania, la conferenza multimediale “La valigia: un viaggio verso l’abolizione della guerra”. Sul palco: il fondatore di Emergency Gino Strada, il presidente di Emergency Cecilia Strada, il sindaco di Messina Renato Accorinti, il mediatore culturale del Programma Italia di Emergency Bader Belrhazi, il coordinatore medico del Programma Italia di Emergency Luca Corso, l'ingegnere Vito Alfieri Fontana, la psicoterapeuta e psicologa Giovanna Schittino. Ad accompagnarli, i musicisti Roy Paci e John Lui e l'attore Mario Spallino.