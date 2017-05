I leader del mondo a Taormina, i partner accolti a Catania

Mentre i “Grandi” passeggiavano lungo il corso di Taormina, subito dopo la foto di rito al teatro greco e in attesa della prima sessione di lavoro del G7, i partner dei capi di Stato e di Governo, le first lady e l'unico first gentlaman presente (il marito di Angela Merkel, Joachin Sauer, perché il consorte di Theresa May è rimasto in Inghilterra) hanno iniziato il loro tour alle falde dell'Etna. In elicottero hanno sorvolato il tratto di Sicilia orientale che divide Taormina dal Catanese: particolarmente incuriosita la first lady giapponese, Akie Abe. Quando il gruppo è giunto a Catania, però, a diventare la star è stata ovviamente Melania Trump, presentatasi con un vestito a fiori griffato Dolce&Gabbana dal valore di oltre 50 mila euro. Qui i partner dei leader del mondo sono stati accolti dal sindaco Enzo Bianco, che ha offerto loro il pranzo a Palazzo degli Elefanti.