Squalo spiaggiato partorisce 54 cuccioli

Uno squalo spiaggiato e in fin di vita partorisce 54 squaletti sul lungomare di Villapiana, splendida cittadina turistica in provincia di Cosenza. La vita e la morte si incrociano sulla spiaggia villapianese.

Con mamma squalo che dà alla luce i suoi "cuccioli" e poi lentamente si spegne sotto gli occhi di tanti curiosi e delle forze dell'ordine nonché dei veterinari che hanno fatto di tutto per salvarlo, senza però riuscirci.

Il predatore lungo oltre 2 metri e pesante più di un quintale e mezzo, non presentava evidenti ferite. I figli, tutti in ottima salute tranne due nati morti, sono stati visitati e poi portati in mare aperto. Per l'eroica mamma squalo invece la vita si è arenata sulla spiaggia.