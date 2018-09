Saluto romano ai funerali dell'onorevole Giardini / Video

Hanno reso omaggio con il saluto romano alla salma dell'onorevole Nando Giardini i militanti della estrema destra catanzarese giunti questo pomeriggio nella chiesa di San Giovanni per i funerali del politico. All'uscita del feretro i militanti hanno urlato in coro per tre volte lo slogan “Camerata Nando Giardini presente”. Dopo una breve pausa di silenzio, l'applauso.