Sfonda il cancello dei genitori per denaro VIDEO

Nella mattinata di oggi 31 dicembre i Carabinieri della Stazione di Filadelfia unitamente a quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare Personale emessa dal Tribunale di Lamezia Terme- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di Condello Tullio, 46enne pregiudicato del luogo.

Il provvedimento scaturisce dall’attività investigativa condotta dai militari a seguito della denuncia presentata dal padre stanco delle continue violente richieste di denaro del figlio che vanno avanti da diversi anni e che ammonterebbero ad un totale di quasi 300.000,00 euro.

In particolare, il 07 dicembre u.s. il Tullio si sarebbe presentato presso l’abitazione dei genitori pretendendo l’ennesima elargizione di denaro. Ai continui dinieghi del padre il figlio avrebbe dapprima minacciato di bruciargli la casa e di rompere il cancello d’ingresso minaccia, quest’ultima, concretizzatasi realmente atteso che il figlio dopo essere salito sulla sua autovettura sfondava danneggiandolo il predetto cancello riuscendo quindi a farsi consegnare il denaro chiesto ai genitori intimoriti dalla sua violenza.

Il denaro richiesto negli anni è stato utilizzato dal figlio per ogni svariata esigenza dai suoi studi universitari passando per le proprie vicende penali ed in ultimo per sostenere le sue varie attività lavorative. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.