Il video dell'esplosione alla panetteria, 2 arresti

Dopo appena una settimana sono stati presi i presunti autori dell'attentato di giovedì scorso alla panetteria Angotti di Lamezia Terme. Grazie alle registrazioni delle videocamere la polizia di Stato ha arrestato due giovani considerati "nuove leve" della 'ndrangheta locale. L'esplosione nella notte di giovedì scorso in Via Piave, pieno centro città, ha distrutto la facciata del negozio. Ma in tempi da record i fratelli Angotti hanno ricostruito tutto e dopo 36 ore hanno riaperto. A loro l'abbraccio di tutta la città con iniziative come la "pastiera solidale" da acquistare al forno nel periodo pasquale per aiutare l'azienda a resistere agli attacchi della 'ndrangheta. "Siamo un fiume in piena" hanno dichiarato i titolari della panetteria. Gli arresti sono stati chiesti dalla Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri.