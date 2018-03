Quale maggioranza vorresti al governo?

I risultati delle elezioni politiche 2018 non hanno prodotto una maggioranza definita. Qual è secondo te la maggioranza più adeguata per formare il nuovo esecutivo tra le coalizioni o i partiti che potrebbero avere i numeri per governare?

AVVERTENZA

Questo sondaggio non ha, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di una rilevazione aperta a tutti, non basata su un campione elaborato scientificamente. Ha quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione su un tema di attualità.