Informativa sul trattamento dei dati personali ex Art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) www.gazzettadelsud.it:

Gentile Utente,

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – di seguito “GDPR”), nonché della normativa italiana di armonizzazione e dei Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili (complessivamente “Normativa Privacy”), desideriamo informarLa in merito alle modalità e finalità di trattamento dei suoi dati.

Titolarità del trattamento

Titolare del trattamento è S.E.S. S.p.A. editrice della Gazzetta del Sud via Uberto Bonino, 15\C 98124 Messina – S.E.S.SpA@legalmail.it (di seguito “Titolare”).

Categorie di dati trattati e Finalità di trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali da Lei comunicati al momento della registrazione sul Sito e della compilazione dell'ordine al fine di svolgere le operazioni da Lei richieste e consentire la gestione amministrativo-contabile (quale l’elaborazione e trasmissione delle comunicazioni previste dalle condizioni del contratto, nonché l'eventuale trasmissione per posta elettronica di informative e/o fatture commerciali).

Insieme ai dati personali da Lei comunicati, saranno trattati dal Titolare quelli desunti dalle Sue navigazioni in rete allo scopo di definire delle statistiche inerenti gli interessi da Lei manifestati nei confronti dei Prodotti e Servizi offerti dalla Società per finalità di marketing e/o attività promozionali in genere.

Oltre ai dati personali volontariamente conferiti dagli interessati e a quelli desunti dalle navigazioni, il sito web raccoglie informazioni tecniche relative all'hardware e al software utilizzati dai visitatori. Tale raccolta avviene in modo autonomo attraverso l'ausilio di strumenti per l'analisi dei file di collegamento. Precisiamo che tali informazioni non costituiscono dati personali dell’interessato né forniscono tali dati. Costituiscono unicamente informazioni di carattere tecnico/informatico e sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata ed anonima al solo scopo di migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche concernenti l'uso del sito. Tali informazioni sono cancellate subito dopo l'elaborazione e riguardano: indirizzo IP; tipo di browser; Internet service provider; sistema operativo; nome di dominio e indirizzi di siti Web dai quali ha effettuato l'accesso o l'uscita (referring/exit pages); informazioni sulle pagine visitate dai lettori all'interno del sito; orario d'accesso; permanenza sulla singola pagina; analisi di percorso interno (clickstream); risoluzione video; tipo di connessione; nazione da cui l'utente si collega; presenza di plugin java installati.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è necessario nella misura in cui essi sono utilizzati per l'esecuzione da parte della nostra Società di obblighi contrattuali e/o di legge. L’eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di perseguire le finalità sopra descritte.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento risiede nel Suo consenso libero e informato. Pertanto, il trattamento dei Suoi Dati avverrà solo previo conferimento dello stesso. Il consenso sarà raccolto mediante apposito form prima della raccolta dei dati.

Modalità di trattamento

I dati da Lei comunicati saranno inseriti in un archivio anagrafico clienti al momento della prima registrazione sul Sito, con digitazione di un codice identificativo ed una password che dovrà essere da Lei conservata ed utilizzata per le successive operazioni.

In merito alle modalità di trattamento, si precisa che i trattamenti dei dati potranno essere eseguiti soltanto dai Responsabili nominati ai sensi dell’articolo 28 del GDPR e dalle persone all’uopo autorizzate al trattamento da S.E.S. SpA usando supporti cartacei o informatici e/o telematici. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Gradiamo comunicare che tutti i dati sono conservati in un apposito archivio tenuto sotto costante controllo e continuo aggiornamento da parte di personale adeguatamente formato. In ogni caso il trattamento avverrà mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate volte a garantirne la sicurezza in conformità con la Normativa Privacy.

Comunicazione / Diffusione / Trasferimento

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento all’estero.

Potranno essere comunicati a terzi per la gestione stessa dei dati da parte di soggetti specializzati e autorizzati al loro trattamento da S.E.S. SpA.

Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati.

Diritti dell’interessato

La informiamo, inoltre, che in qualità di interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR a Lei applicabili, tra cui il diritto di chiedere in ogni momento al Titolare l’accesso ai Dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.

Inoltre, Lei può sempre proporre sempre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.

Per esercitare predetti diritti, può indirizzare una richiesta scritta agli estremi di contatto del Titolare indicati nella presente informativa.

Rimozione

Se non desiderate essere contattati in futuro, potete chiederlo collegandoVi o inviando una mail all'indirizzo inff@mail indicando l'indirizzo e-mail (o tutti gli indirizzi facenti capo ad un dominio, nella vostra disponibilità) e/o fax di cui volete l'esclusione