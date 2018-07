Vettel conquista la pole in Germania

Dalla pioggia attesa che non c'e' stata, alla sorpresa del ko alla Mercedes di Lewis Hamilton. Le qualifiche che non t'aspetti del Gran Premio di Germania sorridono alla Ferrari e in particolare a Sebastian Vettel che conquista una bellissima pole position all'ultimo giro utile, battendo un ottimo Valtteri Bottas capace di tenere in alto le Stelle D'Argento nonostante la debacle del campione del mondo. Il compagno di scuderia inglese sarà costretto a scattare solo dalla quattordicesima posizione a causa di un problema idraulico che non gli ha premesso di partecipare alla Q2.