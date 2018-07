4-2 alla Croazia, la Francia è campione del mondo

La Francia è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Vittoria netta nel risultato sulla sorpresa Croazia, in finale, con un punteggio netto figlio di un match che i Bleus hanno messo subito in discesa, grazie al vantaggio arrivato dopo appena 18' con una punizione di Griezmann e la sfortunata deviazione di testa di Mandzukic alle spalle del suo portiere.

La Croazia, che sul piano del gioco ha fatto ancora una volta una bella figura, aveva anche trovato il pari, al 28', con Perisic. Poi è arrivato il penalty assegnato grazie alla Var dall'arbitro argentino Pitana, per un mani in area di Perisic e trasformato ancora da Griezmann.

Nella ripresa, la pacifica invasione di campo (7') di quattro persone, bloccate dalle forze dell'ordine. Il gruppo delle 'Pussy Riot' ha rivendicato l'invasione.

Poi il gol di Pogba, al 14', e quello di Mbappè, al 20'. A rendere meno pesante il parziale, l'errore del portiere francese LLoris che ha regalato a Mandzukic la rete del definitivo 4-2.