La Francia prima semifinalista

La Francia è la prima semifinalista di Russia 2018. I galletti hanno battuto l'Uruguay per 2-0 con una rete per tempo. Sblocca Varane di testa su palla inattiva, raddoppia Griezmann nella ripresa con la collaborazione del portiere sudamericano Muslera che non riesce a bloccare la conclusione della punta dell'Atletico Madrid.

Successo, tutto sommato, meritato della Francia che per la sesta volta nella sua storia raggiunge il traguardo della semifinale, l'ultima volta nel 2006 quando poi in finale fu sconfitta dall'Italia ai rigori. Nell'Uruguay, invece, ha pesato molto l'assenza di Cavani.

La Francia adesso affronterà la vincente della sfida tra Brasile e Belgio.