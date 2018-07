LeBron James passa ai Lakers, accordo da 154 milioni

Clamoroso trasferimento in Nba: la stella dei Cleveland, Lebron James passa ai Los Angeles Lakers. Guadagnera' 154 milioni di dollari per 4 anni. Le voci su questa possibilità si erano inseguite in questi giorni fra indiscrezioni e smentite, poi stanotte l'ufficialità.

È la seconda volta che la superstar del basket lascia i Cavaliers che lo scelsero all'inizio della sua carriera professionistica al draft. Il quattro volte Mvp, tre volte Mvp delle Finals, 14 volte All Star e due volte medaglia d'oro olimpica, con tre anelli NBA conquistati (due con i Miami Heat e uno due anni fa con i Cavs) vestira' quindi la maglia gialloviola che ha reso famosi Chamberlain, Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. (ANSA-AP)