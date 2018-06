Il Belgio passeggia con Panama

Debutto vincente per il Belgio nel mondiale russo. I diavoli rossi hanno superato Panama per 3-0 grazie alle reti del napoletano Mertens e alla doppietta dell'attaccante del Manchester United Lukaku. Gara in bilico solo nel primo tempo, poi nella ripresa il Belgio ha dilagato in virtù della migliore cifra tecnica contro i centramericani che hanno fatto quanto il possibile per onorare la loro prima mondiale.