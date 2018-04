La Fiorentina non si scansa e avvicina la Juve allo scudetto

Fiorentina-Napoli 3-0. Sconfitta pesante per i campani che vedono allontanarsi lo scudetto. Costretti a giocare in dieci per l'espulsione di Koulibaly, la squadra di Sarri cade sotto i colpi di Simeone, autore di una tripletta. Adesso il vantaggio della Juventus sul Napoli è di quattro punti a tre turni dalla conclusione. Il tricolore prende, quindi, la strada per Torino nonostante l'impresa della scorsa settimana all'Allianz Stadium