Sciotto - Modica, il grande freddo

Dalla gara con il Palazzolo e dagli annunci del presidente Sciotto che, a parole, aveva confermato l'allenatore Modica e il suo staff anche per la prossima stagione è già trascorsa una settimana. In questo lasso di tempo, però, non c'è ancora stato nessun incontro significativo tra le parti e, peraltro, il massimo esponente, ha anche disertato la trasferta di Eboli, decidendo di non seguire la squadra per la prima volta lontano dallo Stretto. La sensazione è quella che più passano i giorni e più difficile sembra che le parti possano trovare un accordo di reciproca soddisfazione per allungare un legame che, di questo passo, rischia di logorarsi. Rimane anche da valutare la posizione del direttore sportivo Francesco Lamazza con cui il rapporto sembra essersi raffreddato per più motivi.

I progetti calcistici di Sciotto potrebbero, quindi, essere diversi da quelli che la piazza si attende dopo aver valutato l'ottimo lavoro di Modica e del suo staff anche se, all'appello, manca qualche vittoria in trasferta. In attesa di capire quale sarà il futuro, il Messina è chiamato ad onorare le ultime quattro partite della stagione regolare a cominciare da quella casalinga con la Palmese, in programma domenica prossima al Franco Scoglio. In un clima di incertezza, dalla conferma dell'allenatore dipendono, infatti, alcuni dei calciatori più forti in organico, i giallorossi puntano al sesto posto, adesso occupato dal Gela che precede i peloritani di tre lunghezze. Qualche giovane verrà gettato nella mischia nell'ottica di un inserimento in pianta stabile nell'organico che verrà anche perché, a prescindere dalla categoria, gli under saranno indispensabili sia in caso di ripescaggio in serie C, sia in serie D quando, nella prossima stagione, serviranno obbligatoriamente un 98, due 99, e un 2000.