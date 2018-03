Quando scappa al portiere: Lehmann e gli altri

Il caso del portiere del Messina Armando Prisco, espulso perchè beccato a fare pipì durante il derby Igea Virtus - Messina, ha avuto grande clamore. In tanti si sono scomodati a caccia di precedenti analoghi, pescati quasi solo nei campionati minori.

Ma ci sono anche precedenti "illustri". Portieri di statura internazionale beccati dalle telecamere ma non dagli arbitri. Come Lehmann, già portiere del Milan e della nazionale tedesca. Il video gira in rete. L'arbitro di quella gara, però, non si è accorto di ciò che stava accadendo. E a differenza di Prisco, Lehmann non è stato espulso.

Clicca qui per vedere il video di Lehmann

Altri casi documentati