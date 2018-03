Portiere espulso per... pipì!

In un primo momento sembrava fosse stato espulso per perdita di tempo. Poi è spuntata fuori la verità: Armando Prisco, giovane portiere del Messina, ha beccato un rosso per aver fatto la pipì a bordo campo. La storia, curiosa, è stata confermata da alcuni dei protagonisti del match tra Igea Virtus e Messina che si è giocato nel pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il portiere era entrato al posto dell'infortunato Meo subito dopo l'intervallo. Approfittando di una fase di stallo del match, si è allontanato dalla porta e ha fatto pipì accanto a uno dei cartelloni pubblicitari dello stadio. Lo ha notato uno degli assistenti che ha segnalato la cosa all'arbitro e provocato l'espulsione diretta del giocatore. Il Messina, che aveva già utilizzato i due portieri a disposizione dell'allenatore Modica, oltre che in dieci uomini, ha concluso la gara con in porta il difensore Bruno.