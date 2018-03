Finisce 0-0 la sfida tra Igea e Messina

Finisce 0-0 la sfida del “D'Alcontres” tra Igea Virtus e Messina. Vibrante e ricco di emozioni primo tempo del match, con diverse occasioni per entrambe le squadre, le ottime risposte dei due portieri Ingrassia e Meo e un palo colpito dal Messina con Ragosta su una punizione deviata proprio dal numero uno dell'Igea. Nella ripresa, il Messina cambia estremo difensore per l'infortunio di Meo. Entra Prisco che diventa protagonista nel finale perché becca un rosso diretto.

La partita in porta la chiude Bruno, ma non ci sono emozioni particolari. Allontanato dalla panchina il tecnico del Messina Modica. Per la sua squadra il risultato contava poco, per l'Igea si è invece probabilmente chiusa la rincorsa al primo posto, lontano adesso sei punti.