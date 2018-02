Crotone ko a Benevento

BENEVENTO, 18 FEB - Benevento batte Crotone 3-2 (1-1). Benevento (3-4-2-1): Puggioni 6, Letizia 6 (1' st Sagna 5.5), Djimsiti 5.5, Tosca 5.5, Venuti 5.5, Parigini 6 (19' st Iemmello 5.5), Sandro 6.5, Viola 6.5, Djuricic 6.5 (32' st Diabatè 6.5), Coda 6, Brignola 6. (22 Brignoli, 4 Del Pinto, 8 Cataldi, 18 Gyamfi, 20 Memushaj, 21 Costa, 29 Billong, 87 Lombardi). All.: De Zerbi 6.5. Crotone (4-4-2): Cordaz 5.5, Faraoni 5, Capuano 6, Ceccherini 5.5, Martella 5.5, Benali 6, Ajeti 5 (12' st Barberis 5.5), Crociata 6 (5' st Budimir 6), Mandragora 6, Ricci 6 (35' st Trotta sv), Nalini 6. (3 Festa, 6 Rodhèn, 13 Izco, 19 Diaby, 20 Pavlovic, 21 Zanellato, 31 Sampirisi, 34 Simic, 99 Simy). All.: Zenga 6,5. Arbitro: Rocchi di Firenze 6.5. Reti: nel pt 11' Crociata, 37' Sandro; nel st 20' Viola, 27' Benali, 44' Diabatè. Ammoniti: Coda, Letizia, Brignola, Budimir, Djuricic, Benali e Sandro per gioco scorretto. Recupero: 0' e 4'. Calci d'angolo: 6-4. Spettatori: 10 mila circa. Var: 0. Note: al 23' st gioco fermo per un minuto a causa di un petardo lanciato dalla curva dei tifosi del Crotone che ha stordito il portiere del Benevento Puggioni. ** I GOL - 11' pt: Nalini sulla destra traversone basso sul secondo palo, irrompe Crociata che beffa Puggioni. - 37' pt: calcio d'angolo di Viola, stacco imperioso all'interno dell'area piccola di Sandro e palla in rete. - 20' st: Viola dai venti metri, tiro deviato parabola beffarda per Cordaz che raccoglie in rete. - 27' st: Venuti non sbroglia, Faraoni scodella in area, Benali, lasciato solo da Sagna, di testa ribadisce in rete. - 44' st: sul traversone di Venuti, Djimsiti di testa fa la sponda per Diabatè che gira in rete. (ANSA).