Il Napoli torna in vetta

Il Napoli supera il Bologna 3-1 e si riporta in vetta alla serie A, scavalcando la Juventus. Felsinei in vantaggio con Palacio, poi la rimonta partenopea con l'autogol di Mbaye e la doppietta di Mertens ( primo gol su rigore). Vittorie esterne per Verona (4-1) e Udinese (1-0) rispettivamente contro Fiorentina e Genoa. Successo anche per il Torino contro il Benevento (3-0). Pari (1-1) tra Crotone e Cagliari