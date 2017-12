Il Napoli vince e rimane in testa Inter cade a Sassuolo

Il Napoli supera al San Paolo la Sampdoria per 3-2 e rimane in testa alla classifica del torneo di serie A. Cade ancora l'Inter, battuta a Sassuolo. I nerazzurri falliscono un rigore con Icardi. Nelle altre partite vince in extremis il Genoa sul Benevento( 1-0), l'Udinese asfalta il Verona mentre Spal-Torino finisce 2-2.

Marek Hamsik ha superato il record di gol di Maradona ed è ora il maggior cannoniere della storia del Napoli. Lo slovacco con la rete segnata oggi contro la Sampdoria è arrivato a quota 116 gol in competizioni ufficiali, superando l'asso argentino che si era fermato a quota 115. Hamsik ha esultato al San Paolo mentre i tifosi cantavano uno dei cori che tributavano negli anni '80 a Maradona, stavolta declinato con il nome Marek.