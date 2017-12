Il Messina ritrova la vittoria

Vittoria pesante in chiave salvezza per il Messina, che al Provinciale di Trapani conquista tre punti contro il Paceco, battuto 2-1. Il successo, in rimonta, porta la firma di Ragosta, autore di una doppietta dagli undici metri.

Entrambi i rigori, però, li ha conquistati il ghanese Yeboah, arrivato in settimana e protagonista di un'ottima prova, soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Nel finale, proprio Yeboah ha pure colpito un palo in contropiede. Per il Messina sono tre punti importantissimi.