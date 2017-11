Basket: Brescia-Capo d'Orlando 87-53

Continua la favola della Germani Brescia che tiene salda la vetta della classifica grazie all'8/a vittoria consecutiva centrata stavolta ai danni di una Capo d'Orlando che a Montichiari è stata poco piu' che spettatrice: eloquente l87-53 finale rimediato dai ragazzi di Di Carlo.



Grande protagonista Moss (alla 300ma in serie A) infermabile e trascinatore dei suoi fin sul 20-11 con cui si va alla prima sirena. Kulboka prova a tenere vivi i suoi con 6 punti ma ci pensano Vitali e Moore a spezzare l'equilibrio e a trovare il massimo vantaggio (35-21) e all'intervallo lungo si va sul 44-21. Capo d'Orlando e' annichilita e al rientro dagli spogliatoi la partita non c'e' praticamente piu': Brescia al 5' si ritrova sul +28 (54-26), che a 4' diventa +34 (60-26).



L'ultima frazione non subisce scossoni e si traduce in un dominio della Germani Brescia che chiude i conti 87-53 con coach Diana che si concede anche il lusso di far esordire il giovane del vivaio Giovanni Veronesi, autore di 8 punti.