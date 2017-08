Messina, la prima amichevole la decide Bossa

Prima amichevole dell'anno per il nuovo Messina del presidente Pietro Sciotto. Sul manto sintetico di Rocca, i giallorossi si sono affrontati in una sfida in famiglia finita 1-0. A deciderla il centrocampista Bossa, con un gol a metà del secondo tempo.

In campo c'era quasi solo i giovani della Berretti insieme ad alcuni elementi aggregati al gruppo. Tra i big, hanno giocato Porcaro (in difesa) e Carboni (in porta). A parte hanno lavorato gli altri volti nuovi, Lavrendi, Pezzella, Dezai e Migliorini, ancora indietro nella preparazione.

Martedì dovrebbe chiudersi la fase di lavoro a Rocca. Poi il Messina si sposterà in un'altra sede per proseguire il lavoro con l'organico che nel frattempo dovrebbe essere completato. Ancora incerta la destinazione: c'è l'ipotesi Etna, per avvicinarsi al match di Coppa di domenica ad Acireale, ma anche l'opzione Sila, che consentirebbe alla squadra di lavorare meglio in vista del campionato. Soluzione, questa, che al momento sembra la più probabile.