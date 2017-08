Il Messina versa le quote per la D

Da oggi il nuovo Messina di Sciotto può considerarsi iscritto al prossimo campionato di serie D. Questa mattina il neonato club giallorosso ha versato le quote che erano richieste. A Roma, il direttore generale Giovanni Carabellò è stato prima in federazione per consegnare un assegno da 150 euro a fondo perduto, successivamente si è recato nella sede della Lega Dilettanti per versarne uno da 50 mila quale quota di iscrizione.

Una volta rispettato questo adempimento, il Messina può ritenersi a posto anche in considerazione dai segnali giunti dagli ambianti federali nei giorni scorsi. Per l'ufficialità bisogna ancor attendere, ma sarà solo una formalità. Ora il neo nato club può continuare a programmare ancora più incisivamente la stagione che dovrebbe scattare dopo domani con la preparazione nel ritiro di Fondachelli Fantina.